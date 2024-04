Rivoluzione in arrivo: la FIFA apre alle partite di campionato all'estero

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Arriva dagli Stati Uniti una notizia che potrebbe rivoluzionare il mondo del calcio. Secondo quanto riferito dal Financial Times, infatti, la FIFA e Relevant Sports avrebbero raggiunto un accordo per porre fine alla loro battaglia legale sul divieto di giocare partite dei campionati di calcio europei negli Stati Uniti. Potrebbe così cadere il principale ostacolo a un'ipotesi circolata più volte tra le leghe europee, della quale parlò per esempio a Riyadhanche il presidente di Lega Serie A, Lorenzo Casini.

Le partite di Serie A si potranno giocare all'estero? Una risposta certa, a oggi, non vi è. Lo stesso FT scrive che "non vi è alcuna garanzia che l'accordo porterà a far giocare partite dei campionati europei negli Stati Uniti". Ma, secondo fonti interne alla stessa Relevent Sports - società organizzatrice di eventi sportivi guidata dal miliardario Stephen Ross - la FIFA starebbe prendendo in considerazioni modifiche alle proprie regole in materia. La causa nasceva dal contenzioso relativo una partita di Liga del 2018 tra Barcellona e Girona che si sarebbe dovuta giocare a Miami. Non fu possibile proprio in virtù della FIFA, a quel punto citata in giudizio da Relevent. Quanto alla controversia in sé, chiusa dal giudice federale "senza pregiudizio" di ulteriori vertenze tra le parti, la FIFA continua a contestare gli addebiti della controparte.