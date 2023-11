Rizzoli: "Gli arbitri sbagliano e sbaglieranno. Open Var? È la dimostrazione che..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Nicola Rizzoli, ex arbitro di Serie A, è intervenuto a margine dell’evento per i 100 anni dell’AIA di Napoli. Rispondendo alle domande dei cronisti presenti ha spiegato la situazione attuale del campionato dal punto di vista dei direttori di gara. Ecco le sue parole riportate da TvPlay: “Sarà un campionato avvincente. Non sarà facile, bisognerà fare bene. Gli arbitri sbagliano e sbaglieranno. L’unica cosa è che c’è la garanzia che gli arbitri sbagliano, ma in buona fede. Se c’è un errore, è umano. L’arbitraggio di oggi è particolarmente difficile. Open Var? È la dimostrazione che non c’è stato mai nulla da nascondere. Questo è il primo messaggio. Poi magari con il tempo si avranno anche altre cose. I primi passi servono anche a valutare se è una cosa positiva o meno positiva. L’impatto credo sia stato positivo“.

Riguardo il tempo effettivo, invece: “Il gioco effettivo è una cosa importante. Il tempo effettivo è un altro discorso. Le squadre devono giocare sempre più o meno lo stesso minutaggio. L’aumento del recupero ai Mondiali in Qatar è stata una conseguenza dei comportamenti dei giocatori e delle dinamiche in campo. Se una squadra perde tempo, il gioco si allungherà. L’obiettivo è che il tempo giocato sia simile per tutti“.