Rizzolo: “Ieri non ho visto la solita Lazio. Le prossime gare...”

Intervistato ai microfoni di Lazio Style Radio, l'allenatore di calcio Antonio Rizzolo ha detto la sua riguardo alla gara di ieri tra Lazio e Fiorentina, che ha visto l'affermazione dei biancocelesti grazie al rigore trasformato in extremis da Ciro Immobile. Queste le sue parole: "È stata una partita molto tattica, non abbiamo visto la solita Lazio. Il primo tempo non è stato bello da vedere, merito anche della Fiorentina che ha ottimi interpreti. Nel secondo tempo ha invece creato diverse occasioni da rete. È stata una Lazio diversa da come la vediamo di solito. I biancocelesti nella seconda metà della gara hanno avuto molte occasioni per chiuderla. L'importante è che sia arrivata la vittoria, che ci permette di mettere in cascina tre punti fondamentali. La Lazio non è stata occasionale, ma ha portato a casa la vittoria. Adesso le prossime gare saranno fondamentali, in particolare la sfida di Champions contro il Feyenoord".