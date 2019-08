Robben: "Ritorno in campo? Mai dire mai"

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - "Mai dire mai". Non è solo il titolo di uno dei tanti film di 007, ma le parole di Arjen Robben, nel corso di un'intervista al Mundo Deportivo e a proposito di un suo possibile ritorno al calcio. L'asso olandese nei mesi scorsi ha annunciato il ritiro dal calcio giocato, ma sembra accusare il peso della nostalgia, al punto da lasciare uno spiraglio su un possibile ritorno: "Chissà cosa potrà accadere - le parole dell'olandese, che ha giocato per tanti anni nel Bayern Monaco - forse fra un paio di mesi mi mancherà il campo e allora potrei tornare. Però, più passa il tempo e più diventa difficile. Non penso ci siano tante probabilità che possa tornare".