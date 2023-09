Rocchi attacca: "Arbitri maltrattati, hanno il diritto di sbagliare"

TUTTOmercatoWEB.com

Un Gianluca Rocchi molto contrariato quello che ha parlato a margine del Memorial Vincenzo Orlandini, tenutosi a Roma, in Campidoglio. Il designatore degli arbitri si è infatti detto molto arrabbiato per i giudizi sui direttori di gara in queste prime tre giornate: "I nostri arbitri devono avere forza. In questi giorni mi sono arrabbiato perché ho visto miei ragazzi maltrattati; so quanto lavorano, so che danno il sangue. Possono sbagliare, molte volte io ho sbagliato; dobbiamo avere diritto di sbagliare e di essere rispettati", queste le sue parole.