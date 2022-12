Roma, Abraham e quella punizione orribile: Cristante lo prende in giro - VIDEO

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

La vittoria contro il Casa Pia in amichevole per 1-0 ha riscattato la Roma dopo la brutta sconfitta contro il Cadice. Ieri i giallorossi hanno però dovuto fare i conti con qualche guaio: Pellegrini infatti si è fermato per un problema alla tibia, mentre Abraham non ha messo in campo una buona prestazione (alla luce del divario tecnico delle due squadre). La ciliegina sulla torta di una brutta partita per l'attaccante è stato un episodio che ha fatto in poco tempo il giro del web scatenando l'ironia: l'inglese infatti nei minuti di recupero finali è stato incaricato per tirare un calcio di punizione. Il tiro è stato a dir poco osceno, col pallone che è finito molto alto sopra la traversa, praticamente all'altezza delle recinzioni del campo. A quel punto Cristante, a pochi passi dal numero 9 giallorosso, ha guardato il compagno mimando il gesto con le dita per prenderlo in giro, come per dire "è uscita di poco". Il video ha fatto ovviamente scappare il sorriso a romanisti e non, ma sicuramente anche qualche preoccupazione...