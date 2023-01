Roma, arriva il grande rifiuto: un obiettivo di mercato preferisce la Premier

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Il calciomercato di gennaio non è mai semplice e per la Roma sembra essere ancora più complicato. La società giallorossa già alle prese con i problemi di bilancio vede sfumare un potenziale obiettivo di mercato. Infatti, l'ormai ex difensore del Salisburgo Maximilian Wober (classe 1998) ha preferito andare a giocare in Premier League e vestirà la maglia del Leeds United. Non tutti i mali vengono per nuocere però. Infatti la squadra di Mourinho non se lo ritroverà di fronte nel play off di Europa League in programma a febbraio proprio contro il Salisburgo.