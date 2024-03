Roma, Baldanzi lascia il ritiro dell'U-21: problemi all'adduttore

TUTTOmercatoWEB.com

Altro forfait in casa Roma, dopo Bove anche Baldanzi ha lasciato il ritiro della Nazionale Under 21, impegnata in questi giorni contro Lettonia e Turchia per la qualificazione agli Europei. Il centrocampista, come affermato dal ct Nunziata in conferenza stampa alla vigilia, è ai box per un affaticamento muscolare all'adduttore sinistro e, oltre a non prendere parte alla gara, rientrerà anticipatamente a Trigoria. L'azzurrino, riporta Sportface, sarà valutato nelle prossime ore per capire se potrà recuperare in vista della ripresa del campionato.

