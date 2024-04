Roma, Balzani sicuro: "La stagione della Lazio è andata, hanno poco da perdere"

TUTTOmercatoWEB.com

Sensazioni di derby. La gara tra Lazio e Roma racchiude dentro di se un'infinità di significati e non a caso è la gara più attesa nella Capitale. Lazio e Roma scenderanno in campo all'Olimpico per l'ultima stracittadina della stagione, la terza dopo quella dell'andata e la sfida di Coppa Italia.

In vista della gara questo il pensiero di Francesco Balzani ai microfoni di TeleRadio Stereo: "Ogni derby che passa e non vinci è sempre più fondamentale una vittoria, la Lazio ha poco da perdere la stagione per loro è andata, sono usciti dalla Champions e sono quasi fuori dalla Coppa e non arriveranno quarti. L’arbitro mi preoccupa tanto, Guida è il peggiore che poteva capitare, me lo ricordo in Roma-Inter, in quel Lazio-Roma, non può essere solo una coincidenza, avrei preferito addirittura Orsato".