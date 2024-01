Roma, Bargiggia distrugge e umilia Mourinho: "Solito teatrino. È senza dignità!"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto ai microfoni di Radio Cusano, il noto giornalista Paolo Bargiggia ha commentato l'atteggiamento di Mourinho nel derby di Coppa Italia perso contro la Lazio, e del suo andamento da tre anni a questa parte, invitandolo a presentare le dimissioni dopo l'ennesima stagione negativa.

"Ovviamente Mourinho ha fatto il suo solito teatrino, parlando d'un rigore d'altri tempi. Ammesso e non concesso che non fosse rigore, come pensava di portarla a casa che la sua squadra ha fatto il suo primo tiro in porta all'87' con Belotti e poi di altri tiri non ne ha fatti? Io ho l'impressione che la Roma stia pian piano implodendo. Negli ultimi quattro derby ha fatto 0 gol, è incredibile. Qualsiasi società che ha una rosa così importante come fa a non entrare in Champions per tre anni consecutivi? Questo è il fallimento totale. Io mi stupisco di quanto sia contento il popolo romanista per aver vinto una Conference. E' il peggior andamento della Roma in un girone d'andata. Qua stiamo parlando del rinnovo di Mourinho a furore di popolo. Se avesse un po' di dignità dovrebbe dimettersi, guadagna 7 milioni e mezzo di euro a stagione e non vince una partita. Fa solo casino. Per fare il regolamento di conti con Aureliano è stato espulso, è la quarta partita che salta a San Siro".