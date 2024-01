Roma, Belotti: "Oggi abbiamo toccato il fondo. Derby perso? C'è tanta..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Non si presenta Mourinho dopo il ko contro il Milan. Era squalificato, si è limitato ad assistere alla partita dagli spalti. Nel post partita ha parlato Belotti ai microfoni delle tv. Di seguito le sue parole a Dazn: "Veniamo da un derby perso e c’è tanta frustrazione per come è andata. È chiaro che siamo in un momento di difficoltà. Abbiamo toccato il fondo, più in fondo non possiamo andare". Poi sugli obietti: "Una squadra con questo potenziale non può stare in questa posizione di classifica".