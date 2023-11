Roma, Bojinov: "Il derby può essere la svolta. Con Mourinho sempre sold out, Sarri..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di TvPlay è intervenuto l'ex calciatore Valeri Bojinov. Si è espresso in particolare sulla Roma di Mourinho, con un paragone con Sarri, e sul derby che a breve si giocherà contro la Lazio. Ecco il suo pensiero: “Io con Mourinho ho un grande rapporto, ci scriviamo. Ho un rapporto eccezionale già da quando era all’Inter. Parliamo da moltissimi anni. E’ un grandissimo campione sia come allenatore che come uomo. Sa gestire le squadre e mettere la pressione dall’altra parte. Anche Sarri è un grandissimo allenatore, lo ha dimostrato. Sono diversi ma sono grandi allenatori e uomini entrambi”.

"Se leggete tra le righe non penso che Mourinho abbia mai detto di voler andare via. Da quando è arrivato la Roma ha lo stadio sempre pieno, al di là dei risultati. Ha vinto la coppa, in campionato non ha fatto benissimo, ma l’Olimpico è sold out. Non so se è per i giocatori o per lui. Secondo me il derby sarà il punto di svolta di Mourinho”.