Roma - Bologna, Mourinho lascia in panchina un big

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La prima sorpresa in casa Roma in questo 2023 è firmata ancora Mourinho. Il tecnico giallorosso in vista della gara contro il Bologna, in programma all'Olimpico alle 16.30, ha infatti deciso di lasciare in panchina Abraham a favore di Zaniolo e Dybala. Novità anche a centrocampo dove esordirà Tahirovic.

Formazioni ufficiali:

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Tahirovic, Cristante, Pellegrini, El Shaarawy; Zaniolo, Dybala.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posh, Lucumi, Soumaoro, Lykogiannis; Ferguson, Medel; Orsolini, Dominguez, Soriano; Arnautovic.