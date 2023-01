Roma-Bologna, prima del match l'omaggio a Mihajlovic. E al Dall'Ara...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Nel giorno della ripresa post Mondiale, si ritroveranno di fronte la prima (da calciatore) e l'ultima (da allenatore) squadra italiana di Sinisa Mihajlovic. Oggi all'Olimpico, prima del fischio d'inizio di Roma-Bologna, ci sarà un omaggio per il guerriero serbo davanti a 60 mila spettatori in quella che è stata la sua casa anche se a tinte biancocelesti. Anche il Bologna, come svelato dal presidente Saputo, sta preparando un tributo a Sinisa per il prossimo match del Dall'Ara contro l'Atalanta. Anche dalla Lazio, domenica 8 in casa con l'Empoli, ci si aspetta qualcosa.