Roma - Bologna, Thiago Motta furioso: "Il calcio non è questo! Ci manca un rigore. E Dybala..."

"Ricominciano con le brutte abitudini: ma il calcio non è questo, il calcio si è evoluto". Thiago Motta recrimina dopo la sconfitta del suo Bologna in casa Roma e accusa l'arbitro di aver usato "pesi diversi". "In apertura di partita il loro attaccante ha cercato il mio difensore, che prende il pallone: il rigore dato alla Roma non c'era", le prime parole del tecnico, a Dazn. "Poi nel finale ci è stato negato un rigore clamoroso: l'arbitro mi ha ammonito dicendo che il mio giocatore era andato a cercare il difensore, ma è esattamente il contrario. E non si e' usato lo stesso metro di giudizio. Capisco l'amarezza dei miei giocatori".

