Roma, Bonessio (Ass. Sport): "Non vorrei dire: “lo stadio fatevelo a Riad”, ma..."

Non è piaciuta ai più la decisione portata avanti dalla Roma in merito alla scelta di utilizzare "Riyadh Season" come sponsor. Sul tema ha detto la sua il presidente della Commissione Sport Ferdinando Bonessio ai microfoni di New Sound Level: "Mancanza di carineria e mancanza di chiarezza da parte del club. Non voglio arrivare a dire: "Lo stadio vattelo a costruire a Riad ma la delusione è forte. Era opportuno che ci fosse questo sponsor in questo momento? Il valore di questo sponsor vale i 90 anni di concessione dell’area del presunto nuovo stadio? Nei primi quattro incontri del Dibattito Pubblico non sono stati affrontati problemi suggerendo proposte di modifiche, ma solo interventi generali di alcuni tecnici. Probabilmente la gente, i comitati, i cittadini si aspettavano delle proposte per risolvere questioni come ad esempio l’aumento dei convogli della metro sul tratto Rebibbia, Stazione Tiburtina, Bologna, oppure la questione dell’inquinamento acustico legato allo stadio. Spero che queste risposte arrivino quando la procedura di approvazione del progetto finale del tornerà in aula per dare il mandato al rappresentante del Comune, attraverso il Sindaco, per partecipare alla Conferenza decisoria insieme alla Regione".