Roma | Caos a Trigoria sulla questione Juric: ecco cosa sta succedendo

© foto di www.imagephotoagency.it

La disfatta del Franchi ha portato una vera e propria bufera su Trigoria. I tifosi chiedono le immediate dimissioni di Ivan Juric, ma a quanto pare il club giallorosso non sembra, almeno per ora, intenzionato ad accontentare il suo popolo. Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com infatti, il tecnico dirigerà oggi l'allenamento e sarà in panchina per la gara contro il Torino in programma giovedì alle 20.45.