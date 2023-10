Roma, che pugnalata alla Capitale! Il nuovo sponsor scatena le polemiche

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Roma, dopo l'addio a Digitalbits, ha ufficializzato un nuovo main sponsor per la maglia da gioco: Riyadh Season, ovvero un festival annuale di intrattenimento e sport sponsorizzato dall'Arabia Saudita. Fino a qui sembrerebbe tutto più o meno normale, se non fosse che proprio Ryadh è la città concorrente con Roma per l'ottenimento di Expo2030. Con l'obiettivo, infatti, di ripulire l'immagine del paese, l'Arabia Saudita ha deciso di candidarsi come ospitante della grande fiera internazionale.

Un importante assist in questa gara a due, gli è stato offerto dalla società giallorossa. Offrendo, infatti, la possibilità alla Riyadh Season di piazzare il proprio marchio sulla maglia della squadra che porta il nome del principale competitor, i Friedkin hanno concesso all'Arabia Saudita un vantaggio che mette in grande difficoltà la città di Roma. Tante le polemiche per una pugnalata alle spalle che si è consumata in silenzio e con cognizione di causa. I giallorossi hanno così rinnegato la propria città, creando delle difficoltà non indifferenti, ma soprattutto sponsorizzando, ancora di più, l'ascesa calcistica e non solo di un paese come l'Arabia Saudita.