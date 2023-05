Roma, che sfogo di Mourinho: "Peggior arbitro in carriera. Orribile e non empatico"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Roma sbatte sul Monza e fa 1-1 all'U-Power Stadium. Durissimo sfogo nel post partita di José Mourinho che, ai microfoni di DAZN, se l'è presa in modo particolare con l'arbitro Chiffi. Queste le sue parole: "Giocare con il peggior arbitro che ho incontrato in carriera è dura, e ne ho visti di scarsi. Non ha influenzato il risultato però è dura giocare con questo arbitro. Tecnicamente è orribile, anche dal punto di vista umano non è empatico. Non crea rapporti con nessuno. Da un rosso ad uno che scivola in una partita ormai morta. Noi come società non abbiamo la forza di dire che questo arbitro non lo vogliamo. Ho smesso di lavorare a 20 minuti dalla fine perché sapevo che mi avrebbe espulso. La Roma deve crescere in questo, la Roma non ha la capacità o il Dna di chiedere di non avere più questo arbitro. Volevo essere in campo sabato perché giochiamo contro una grande squadra come l'Inter. Avevo una voglia tremenda di prendere il rosso ma non l’ho fatto”.