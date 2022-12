Roma, clima teso e un'espulsione: tre schiaffi dal Cadice in amichevole

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Roma è stata impegnata ieri sera ad Albufeira nel test amichevole contro il Cadice. Ma le risposte dei giocatori non avranno di certo reso soddisfatto José Mourinho. Tanta confusione e poche occasioni create. Morale: vittoria per 3-0 del Cadice e tanto da lavorare per ritrovare la Roma nella migliore condizione. I giallorossi, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha girato troppo a vuoto, creando poco e lasciando agli spagnoli il possesso palla. Al 23' sono passati in vantaggio con una progressione laterale di Brian che ha scaricato al centro per Alcaraz, libero di battere Svilar. La reazione della Roma è stata immediata con una buona conclusione di Abraham al 26', respinta dal portiere spagnolo. Poco altro di positivo della Roma nel primo tempo, doccia gelata l'espulsione di Vina al 38' per un fallo di reazione. Alla fine hanno esultato nuovamente i sostenitori spagnoli per il raddoppio. Con la partecipazione di Svilar. Destro senza pretese di Bongonda dal limite dell’area ma da posizione più che defilata, il portiere serbo ha sbagliato totalmente l’intervento vedendo passare il pallone lontano dai suoi guantoni. Mourinho impassibile, per tutta la partita è stato in piedi davanti alla panchina.

