Roma, con i Friedkin 600 milioni di perdite: solo il PSG ha fatto peggio

"Il Financial Fair Play non è equo perché aiuta le grandi". Così aveva dichiarato José Mourinho a inizio stagione, commentando la notizia che la Roma era finita nuovamente sotto osservazione dalla UEFA per il mancato rispetto dei parametri. Affermazione corretta nella forma, molto meno nella sostanza, visto che - spiega Il Fatto Quotidiano - proprio il club giallorosso rappresenterebbe uno degli esempi di quanto poco sia equo il FFP. Si legge: "Un club che in tre anni guadagna 600 milioni di euro e spende 1.2 miliardi senza pagare alcuna conseguenza in termini sportivi, cavandosela solamente con ammende economiche, è proprio l'opposto del principio di spese congrue alle proprie possibilità che si trova all'origine del concesso di fair play finanziario". La Roma, prosegue l'articolo, sarebbe la seconda società dopo il PSG ad aver ricevuto la sanzione più alta dalla UEFA per mancato rispetto dei parametri finanziari: 5 milioni di euro, più 30 di condizionale. Tuttavia, le tempistiche per l'entrata in vigore di un nuovo sistema di controllo finanziario sono lunghissime - il tutto sarà operativo tra tre anni, con una fase di transizione in cui rimarranno in vigore "regole annacquate, depotenziate e scarsamente efficaci" -. Fino alla stagione 2026/27 - conclude l'articolo - "la Roma potrà andare avanti a fare quello che vuole".

