Roma, criptico addio di Zaniolo? L'indizio social fa tremare i tifosi

La Roma può fare a meno di Nicolò Zaniolo. In scadenza di contratto nel 2024, è corteggiato da diversi club europei e il popolo romanista sta davvero iniziando a tremare. Qualche indizio sul suo possibile addio è arrivato anche dalla sua pagina Instagram: in una storia, il numero 22 ha pubblicato un'intervista di Cristiano Ronaldo in cui viene pronunciata una frase che sembra proprio essere riferita ad un'esperienza che sta per finire.

"Tutto ha una soluzione, tranne la morte. Tutto il resto ha una soluzione, la vita è bella. Ci sono cose che sono ingiuste, non solo nel calcio". E poi ancora: "Che puoi farci? Non devi vivere in questo modo. Ti fanno male? Naturalmente ci sono cose che fanno male...".