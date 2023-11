Roma, Cristante a DAZN: "Sappiamo l'importanza di questa partita"

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Manca sempre meno, è tempo di derby. Nel pre partita di Lazio - Roma è intervenuto Bryan Cristante ai microfoni di Dazn per analizzare la sfida. Ecco le sue parole: "È una partita che si prepara da sola, anche se abbiamo avuto poco tempo. Sappiamo quanto è importante il derby per noi, per i tifosi, per la classifica, per tutti. Daremo tutto fino all'ultimo secondo".