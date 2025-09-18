Roma, Cristante verso la Lazio: "La settimana del derby non è come le altre..."

TUTTOmercatoWEB.com

Ai margini dell'evento del Business Club giallorosso con i partner commerciali è intervenuto il centrocampista della Roma Bryan Cristante, il quale si è focalizzato soprattutto sul derby di domenica. Ecco di seguito le sue parole:

"La settimana del derby non è mai una settimana come le altre. Ci stiamo preparando per arrivarci al meglio. Scendere in campo con la maglia della Roma per me è sempre un'emozione incredibile. Anche quando ho l'occasione di indossare la fascia provo sensazioni uniche. Abbiamo un grande allenatore, stiamo lavorando molto bene e dobbiamo continuare così. Roma è speciale, lo stadio è sempre tutto esaurito e la città è bellissima. È un’emozione continua essere qui. Ai nuovi consiglio sempre di concentrarsi sul campo".

