Roma, crolla la quota sull'esonero di Mourinho: ecco quanto paga adesso

L'avvio deludente in campionato della Roma ha portato diversi malumori nell'ambiente giallorosso e per forza di cose ha lasciato in dote diversi dubbi sul tecnico José Mourinho. L'attenta e curata fase difensiva, che è stato un vero e proprio marchio di fabbrica nelle sue due prime stagioni ha lasciato spazio ad una vulnerabilità a dir poco preoccupante e in attacco in attesa del miglior Lukaku la situazione non è poi delle più rosee.

Esonero Mourinho: quanto è quotato adesso dai bookmakers

Per effetto di ciò, la possibilità che nei prossimi mesi la sua panchina possa saltare non è poi così remota secondo le principali agenzie di scommesse. Newgioco e Scommessemania infatti quotano un possibile esonero a 6,50 euro. Praticamente la metà rispetto ad inizio campionato. E poco importa se le campagne europee siano state decisamente positive. Al momento la Roma in campionato latita e i numeri di Mou in Serie A rispetto ai suoi predecessori sono piuttosto negativi.