Fonte: Tuttogossipnews.it

I cittadini di Roma sono attenzionati per la giornata di venerdì 17 febbraio. Il sindacato Usb lavoro privato ha indotto uno sciopero di 24 ore dei mezzi pubblici per domani: uno stop che interesserà le principali città italiane...CLICCA TRA LE FRECCE PER > SCIOPERO MEZZI PUBBLICI A ROMA <