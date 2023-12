Roma, dal 1 gennaio Dybala può svincolarsi: la clausola

TUTTOmercatoWEB.com

Solo poche ore per entrare ufficialmente nel 2024 che in casa Roma vuol dire, soprattutto, il ritorno della clausola di Paulo Dybala. Dal 1 gennaio 2024 la Joya potrebbe infatti svincolarsi dal club per appena 13 milioni di euro.

Qualsiasi club volesse l'argentino dovrebbe pagare alla Roma un clausola piuttosto bassa ma l'affare andrebbe in porto solo al verificarsi di due opzioni: la stessa vale infatti direttamente per le squadre estere mentre se l'interesse fosse di un club italiano può essere annullata dalla Roma che in quel caso dovrebbe riconoscere al calciatore un bonus tra i 3 i 5 milioni di euro. Ovviamente la prima specifica è che il giocatore sia d'accordo nel lasciare il club nel momento in cui si presentasse un'offerta.