Roma, dal Portogallo: Mourinho pronto a lasciare, ma prima serve...

Fernando Santos lascerà la guida della nazionale portoghese, nonostante un accordo che lo lega alla FPF fino al termine di Euro 2024. Il rapporto col gruppo è ormai logoro e l'eliminazione ai quarti di finale subita contro il Marocco, oltre alle difficoltà per arrivare in Qatar (la squadra si è qualificata solo grazie ai playoff) accelerano la separazione. Secondo i media portoghesi è atteso a breve l'incontro per la risoluzione consensuale del contratto. Chi per la successione? Il popolo portoghese non ha dubbi e nei sondaggi vota per José Mourinho. Che è di fatto il grande obiettivo della Federazione. Lo Special One è però legato alla Roma fino al 2024 e il doppio ruolo allenatore-selezionatore non sembra un'ipotesi percorribile.