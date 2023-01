Roma, dall'Inghilterra nuove voci su Mourinho: "C'è club ideale per lui"

Fonte: tuttomercatoweb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Arrivano ulteriori indiscrezioni dall'Inghilterra sul possibile ritorno di José Mourinho in Premier League. Come riporta il Daily Mail, il "lavoro ideale" agli occhi dell'attuale tecnico della Roma sarebbe il ruolo di allenatore del Chelsea in quella che sarebbe la sua terza avventura londinese. Intanto, in conferenza stampa oggi lo Special One ha dichiarato di aspettare un summit coi Friedkin per valutare insieme il futuro.