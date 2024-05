Roma, De Rossi avvisa la Lazio: "Dobbiamo arrivare sesti a ogni costo. Nelle ultime due..."

TUTTOmercatoWEB.com

"Dobbiamo ritrovare le energie che abbiamo un po' perso, dobbiamo arrivare per forza sesti perché i ragazzi lo meritano. Non meritiamo di arrivare davanti a questa Atalanta in queste condizioni, è stata una sfida tosta per i ragazzi visti tutti gli impegni. Le squadre forti giocano ogni tre giorni come l'Atalanta, non possiamo attaccarci alla stanchezza perché loro vanno al doppio". Daniele De Rossi commenta così a DAZN il ko della Roma sul campo dell'Atalanta che di fatto chiude le speranze dei giallorossi di arrivare quinti. Ora la sfida è con la Lazio per difendere il sesto posto che significa Europa League certa, con una vista sulla Champions in caso di quinto posto della Dea e vittoria dell'Europa League. Il tecnico ha poi aggiunto in conferenza stampa: "Dobbiamo arrivare assolutamente sesti perché possono aprirsi degli incastri importanti per il nostro futuro e per la ricostruzione della rosa. Mancano due partite, abbiamo il fiato corto, ma ci arriveremo in condizioni migliori. Tanti giocatori sono in prestito, il volto della squadra sarà molto diverso, ci sta che si cerchino caratteristiche che mancano alla rosa. Nel calcio odierno, nella mia idea, non possono mancare la gamba e il duello".