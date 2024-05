Roma, De Rossi: "Dovevamo arrivare tra le prime quattro. La Lazio..."

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo la vittoria interna con il Genoa, che ha consegnato alla Roma il sesto posto matematico in classifica, Daniele De Rossi è intervenuto ai microfoni di Dazn per analizzare il suo percorso in giallorosso: "La Roma deve provare ad arrivare tra le prime quattro. Non è facile o dovuto. Sotto di noi ci sono Napoli, Lazio, Fiorentina; dobbiamo lavorare per arrivare nelle prime quattro. La Roma ha mantenuto quel posto per molti anni".

In testa hai dei profili per giocare il tuo calcio?

"Ne ho mille di nomi. Questo lavoro è tremendo perché mi chiamano 2.000 procuratori al giorno. Mi guardo un po' intorno ma ho tante cose da fare, non avevo tanto tempo e tanto interesse nel cercare profili. Un po' di scouting da dilettante l'abbiamo fatto, ma arriverà un ds con 10mila nomi. Ho ben chiare le caratteristiche di cui ha bisogno la rosa".