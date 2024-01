Roma, De Rossi: "Mourinho voleva una squadra di banditi..."

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo la vittoria contro il Verona la Roma affronterà la Salernitana nella sfida in programma lunedì 29 gennaio alle 20.45. In vista della gara il tecnico De Rossi è intervenuto in conferenza stampa toccando diversi temi tra cui quello di Mourinho: "Mourinho diceva che voleva una squadra di banditi, ma devi chiedere a lui cosa abbia riscontrato. Io vedo giocatori con personalità, credo di avere una grande squadra e dal punto di vista della personalità non peccano", queste le sue parole.