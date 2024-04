Roma, De Rossi sulla Lazio: "Visto poco, non ci stravolgiamo per gli avversari"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Durante la conferenza stampa della vigilia, Daniele De Rossi si è soffermato anche sulle caratteristiche della Lazio. Queste le sue parole: "Non sappiamo con certezza se Zaccagni ci sarà o meno. Abbiamo poco per fare ipotesi sulla Lazio, ci concentriamo su di noi, conoscendo comunque la filosofia di gioco di Tudor, sapendo che la Lazio non giocherà per 90 minuti come giocava l'Hellas Verona perché ci vuole tempo. Ipotesi vere e proprie sulla formazione non ne possiamo fare, abbiamo visto veramente poco finora. Ci sono tante cose che tu prepari, a volte in base agli avversari fai delle scelte, ma non ci stravolgiamo per gli avversari. Potrebbe succedere qualora dovessimo incontrare giocatori veramente unici, in futuro".