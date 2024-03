Roma, De Rossi verso il derby: "Tutte partite difficili. Dybala e Abraham..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Prima del derby c'è il Lecce. La Roma si prepara ad affrontare la formazione di Gotti nel giorno di Pasquetta prima del grande match contro la Lazio. Ai microfoni ufficiali del club giallorosso, il tecnico Daniele De Rossi ha parlato della situazione della squadra. In particolare si è soffermato sulle condizioni degli infortunati e sui prossimi incontri. Queste le sue dichiarazioni: “Abbiamo dei dubbi ancora, non su Tammy che non può giocare questa partita (Lecce, ndr.), ha delle scadenze per il suo rientro e deve compiere la terza e la quarta settimana a regime pieno. Dybala lo valutiamo, ha fatto degli allenamenti più intensi da solo, ieri si è allenato con noi in maniera blanda, domani cercheremo di capire come starà e capire se portarlo o meno, se giocherà o meno”.

"La quota Champions è sui 70 punti, negli ultimi due-tre campionati la quinta ne ha fatti 65 ma fare queste proiezioni serve a poco. Avremo tante partite difficili, se affrontiamo mentalmente tutte queste partite siamo morti, se le affrontiamo una per volta possiamo vincere anche tutte le gare. Nessuno pensava che avremmo fatto 7 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta in 9 partite con me e questo deve darci un po’ di fiducia per le prossime gare”.