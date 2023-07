Roma, deciso il futuro di Paulo Dybala: tutti i dettagli

Fonte: Fabrizio Parascani

La Roma è alle prese con la sessione di mercato alla ricerca di alcuni rinforzi da consegnare a Mourinho. Tra i giocatori da confermare c'è sicuramente Paulo Dybala. L'attaccante argentino dovrebbe rimanere nella Capitale. Ma al momento per quanto concerne il rinnovo non se ne parla, le parti si aggiorneranno a settembre. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il 30 luglio a mezzanotte scadrà la clausola di 12 milioni valevole solo per l'estero. L'idea dell'attaccante è di rimanere in giallorosso ma solo a mercato chiuso si andrà a discutere il rinnovo del contatto.Al momento Dybala continuerà a percepire lo stesso ingaggio della scorsa stagione (3,8 di parte fissa più 2,2 tra bonus individuali e di squadra). L'anno scorso l'argentino ha guadagnato circa 6 milioni di euro. Il suo contratto scade nel 2025. Nel prossimo autunno sarà necessario un rinnovo per evitare che altre sirene italiane ed estere possano bussare alla porta della Roma per acquistare il giocatore.

