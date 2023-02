Roma, domani il 'caso Zaniolo': la mossa di Mourinho

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

"Per la prima volta, in questi giorni ho avuto paura, per me e per la mia famiglia, e mi sono sentito abbandonato. Non mi era mai successo e mi sono spaventato molto. Il futuro è nelle nostre mani: io tendo la mia e mi metto a completa disposizione della famiglia della Roma", questa una parte della lettera di Nicolò Zaniolo con cui ha rotto il silenzio, dopo essere stato messo fuori dal progetto tecnico. In tal senso, secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira sul suo profilo Twitter, il calciatore domani rientrerà nella Capitale per allenarsi in gruppo. Sarà proprio in quelle ore che arriverà la decisione di Mourinho sul suo futuro. Riallacciare i rapporti o vivere da separato in casa? Le prossime 24 ore saranno decisive.