Roma, doppia tegola per Mourinho: si fermano due giocatori

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non sono buone notizie quelle che nelle ultime ore sono arrivate a Trigoria, la Roma perde pezzi. Galeotta fu la sfida contro il Feyenoord in Europa League per Chris Smalling e Georginio Wijnaldum, entrambi usciti dal campo per infortunio. Dopo essere stati sottoposti a accertamenti, sono arrivati i responsi degli esami che non lasciano speranze: lesione al flessore della coscia sinistra per tutti e due che salteranno non solo la gara di campionato con l'Atalanta, ma con molta probabilità anche quella contro il Bayer Leverkusen in programma l’11 maggio. Tra i due, il difensore inglese è quello che avrà più bisogno di tempo.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE