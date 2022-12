Roma, doppio incarico per Mourinho? La risposta del tecnico al Portogallo

Fonte: Tuttomercatoweb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Per ora Mourinho ha detto "no" al Portogallo, ma a giugno la storia potrebbe essere diversa, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei. Il Portogallo ha tentato José Mourinho e lui per una volta ha vacillato. La tentazione del doppio incarico ha fatto traballare le certezze di Mou che è poi tornato sui suoi passi con la consapevolezza che ci sarà tempo per arrivare alla nazionale e la priorità, oggi, è la società giallorossa. Per questo ha detto no alla nazionale portoghese. Il tecnico ha deciso di continuare almeno fino a giugno a concentrarsi solamente sulla Roma, dunque salta l'ipotesi doppio incarico. La doppia panchina, infatti, sarebbe un rischio per entrambe le squadre: José vuole riportare i giallorossi in Champions, andare avanti in Europa League e Coppa Italia. Nei prossimi mesi con la proprietà un confronto sui progetti futuri.