Roma, Dovbyk non si nasconde: "Due derby in Europa? Sarebbe bello, ma..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Artem Dovbyk ha rilasciato una lunga intervista a Il Messaggero. Il suo arrivo a Roma, il percorso d'adattamento, quanto di buono fatto in questi mesi e qualche paragone d'eccezione i temi su cui si è focalizzato. Ma l'attaccante ha avuto modo di esprimersi anche sulla possibilità di affrontare la Lazio, per due volte, in Europa League, agli ottavi di finale. Ecco le sue parole sull'argomento: "Due derby in Europa League? Sì, ho visto ma prima dobbiamo superare il Porto e non sarà facile. Certo, sarebbe bello. Mi è bastato il derby dell'andata per capire come sia veramente una partita diversa dalle altre. All'Olimpico quella sera ho percepito la miglior atmosfera in uno stadio in vita mia. E le cose belle, vanno vissute, sempre".

TORNA ALLA HOMEPAGE