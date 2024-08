Roma, Dybala parte o resta? Ecco la decisione finale del giocatore

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla fine Paulo Dybala ha deciso: lascerà la Roma. L'argentino, come riportato da Gianluca Di Marzio, ha infatti accettato l'offerta dell'Al Qadsiah, club neopromosso in Saudi Pro League. Al calciatore andranno la bellezza di 75 milioni di euro in tre anni mentre alla Roma un indennizzo di 3 milioni di euro più altri 6 legati ai bonus. Adesso toccherà al club giallorosso decidere se accettare o rifiutare l'offerta.