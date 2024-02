Roma, Dybala strizza l'occhio all'Arabia: "Che crescita! Il mio futuro..."

TUTTOmercatoWEB.com

Lunga intervista di Paulo Dybala al quotidiano arabo 'Al Arabi Al Jadeed'. Il fantasista della Roma in particolare si è espresso sulla sua situazione personale e sul suo futuro nella Capitale. Non è ancora chiaro se a fine anno rimarrà in giallorosso: intanto però ha fatto i complimenti al campionato arabo per la sua crescita. Che sia un indizio di mercato? Di seguito le sue dichiarazioni.

"La crescita della Lega araba negli ultimi due anni è stata incredibile, sia in termini di giocatori e club, ma anche in termini di qualità del gioco. Ho guardato diverse partite in tv e sono rimasto impressionato sia dal livello di gioco che dalla passione i tifosi, con gli stadi sempre pieni. Il calcio è davvero amato dai più giovani generazioni. Inoltre, molti dei miei compagni di squadra argentini giocano lì, e loro spesso ne parlano bene. Giocare la Supercoppa in Arabia Saudita (nel 2019, ndr) è stata chiaramente una nuova esperienza per me. Non ero mai stato in Arabia Saudita ed è stata un'esperienza molto positiva. Ero già colpito dalla passione dei tifosi per il calcio e dalla loro dedizione allo sport. Ma in questo momento gioco nella Roma e mi immagino con la Roma. Sicuramente il campionato arabo è uno dei più importanti, insieme a MLS e campionati europei. Al momento, il mio futuro è la prossima partita, e poi vedremo cosa succede. Ma gioco nella Roma e mi vedo con la Roma".