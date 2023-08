Roma, è finita ufficialmente l'era Totti: ecco dove andrà il figlio dell'ex capitano

TUTTOmercatoWEB.com

L'era Totti in casa Roma si è ufficialmente conclusa. Dopo l'addio dell'ex capitano prima da giocatore e poi da dirigente anche il figlio Cristian ha chiuso il suo capitolo giallorosso. Il classe 2005 è infatti un nuovo giocatore del Frosinone come testimonia la sua bio su Instagram in cui è apparsa la descrizione: "Official football player of Frosinone Calcio". Totti, dopo una lunga militanza nel settore giovanile, verrà aggregato alla Primavera allenata da Angelo Gregucci