Roma, El Shaarawy: "Conference inferiore a Champions ed Europa League, ma..."

Dopo la ripresa del campionato ora è il turno della Coppa Italia. Giovedì 12 gennaio la Roma scenderà in campo contro il Genoa e proprio in vista della gara El Shaarawy ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SportMediaset: "La Coppa Italia è una competizione che non è da sottovalutare come per esempio è stata la Conference League che sì, magari è inferiore a Champions ed Europa League ma abbiamo visto quante gioie può regalare. Sicuramente anche questa dobbiamo affrontarla con grande serietà e la voglia di arrivare in fondo".