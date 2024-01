Roma, esonerato Mourinho. I tifosi si dividono: "Tocca a Lino Banfi"

TUTTOmercatoWEB.com

Una notizia inaspettata che squarcia questo martedì mattina nella Capitale. José Mourinho non è più l'allenatore della Roma. La società ha preso questa decisione spaccando in due tutta la tifoseria giallorossa. C'è chi vede questa mossa come una liberazione e chi invece si rammarica per l'esonero. Molti si interrogano su chi sarà la nuova guida tecnica, qualcuno sul web ipotizza ironicamente: "Adesso tocca a Lino Banfi", altri più pessimisti: "Cacciarlo in corsa è una follia", "Ora vediamo sto campione che mettete in panchina", "Grazie di tutto José", "Aveva in mano una squadra impresentabile", "Mou a vita", "Brigata Mourinho".

Non mancano però i commenti positivi sotto al post della Roma: "Ciao José Potter", "Finalmente!" esulta qualcuno, "Non si poteva andare avanti così". Non mancano anche i pareri dei tifosi delle altre squadre che si scatenano: "Niente più derby vinti facile", scrivono i biancocelesti, "E' una giornata tristissima", "Come faremo senza di te".