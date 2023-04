Roma-Feyenoord, caos biglietti all’Olimpico: quaranta olandesi in Questura

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - I tifosi del Feyenoord hanno provato a violare il divieto di trasferta a Roma. Tanti tifosi olandesi sono arrivati nella Capitale per sostenere la propria squadra e si sono presentati ai tornelli dell'Olimpico convinti di poter entrare con biglietti intestati a cittadini italiani nel settore che non era più riservato agli ospiti. Quaranta ultrà di Rotterdam ieri sera sono finiti in Questura e rischiano di essere denunciati. Lo riporta Il Corriere della Sera che aggiunge come questi tifosi potrebbero rivelare dove e come hanno acquistato i tagliandi vietati dalla Prefettura a tutti i residenti in Olanda. Si trattava di biglietti veri solo con generalità diverse dal possessore. Iniziate le indagini della Digos mentre per tutta la notte polizia e carabinieri hanno vigilato gli spostamenti dei tifosi olandesi nelle vie della Capitale. La Questura ha inoltre sequestrato in via Andrea Doria, a Prati, mazze e martelli nel bagagliaio di un'auto e 20 ultras giallorossi sono stati fermati.