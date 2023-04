Roma-Feyenoord, scontri tra tifoserie: paura in due zone della Capitale - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Momenti di tensione tra le vie della Capitale. Nella serata di ieri, circa duecento tifosi della Roma hanno tentato di assaltare poche decine di sostenitori del Feyenoord che si trovavano in un pub a Rione Monti. Per fortuna, gli ultras sono stati intercettati da agenti in assetto antisommossa e camionette, che hanno evitato il contatto tra tifoserie. Solo qualche lancio di bottiglie e bombe carta. Paura invece in zona Stazione Termini dove gli ultras romanisti avrebbero attaccato alcuni rivali del Feyenoord.