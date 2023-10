Roma, frecciatina di Zaniolo a Mourinho? "Spalletti dice le cose in faccia, altri..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Zaniolo in Inghilterra sta cercando di ritrovare il talento che aveva espresso nei primi mesi di Roma, approfittando anche di una forma fisica nettamente migliore. In questo senso il ritorno in Nazionale è stato sicuramente una bella soddisfazione, almeno quanto trovare un allenatore come Spalletti che, stando a quanto riferisce il giocatore a La Repubblica, sarebbe il suo prototipo di tecnico ideale. Nell'intervista rilasciata al quotidiano, infatti, Zaniolo ci tiene a sottolineare come il tecnico di Certaldo sia uno che dice le cose in faccia e non si nasconde dietro a bugie. Caratteristica, aggiunge, sempre più rara nel calcio di oggi, dove molti illudono con grandi giri di parole. Una frecciatina a Mourinho? Non è da escludere, d'altronde i due non si sono lasciati bene dopo il suo trasferimento al Galatasaray.