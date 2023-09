Roma | Galleria Giovanni XXIII: arrivano le chiusure. Le info per i romani in auto

Ancora caos per le auto e i romani che si muovo con il mezzo privato. Questa volta si parla di Tangenziale, zona Nord. La famosa Galleria Giovanni XXIII sarà infatti oggetto di chiusure nel prossimo periodo. La prima oggi, per un pericolo sull'asfalto. Clicca qui di seguito per l'articolo completo su >>> GALLERIA GIOVANNI XXIII ROMA, CHIUSURE AGLI AUTOMOBILISTI - LE INFO <<<