Roma, Gasperini allontana le voci: "C'è Ranieri che..."

© foto di www.imagephotoagency.it

La prossima estate si prospetta come una delle più calde per le panchine della Serie A. Ci saranno diverse rivoluzioni, a partire da Roma e Bergamo. La situazione di Baroni non sembra essere troppo in discussione, ma il finale di stagione sarà decisivo in tal senso; chi invece è certo di far spazio a un'altra figura è Ranieri, che ha scelto di traghettare la Roma fino a fine stagione, ma non oltre.

Il toto nome è partito da mesi e nelle ultime settimane quello di Gasperini è tra i più papabili. Anche lui in forte dubbio per la prossima stagione, difficilmente il rapporto tra Atalanta e Gasp continuerà oltre. L'ha detto anche lo stesso allenatore, o si chiuderà a fine stagione o al massimo quella successiva sarà l'ultima insieme. La Roma ci pensa, questo è certo, ma intanto Gasperini elude le voci su un possibile trasferimento a Roma.

Lo stesso tecnico della Dea infatti è stato intercettato prima della consegna del premio Bearzot al Salone del CONI, proprio a Roma. Come riporta TMW, Gasperini ha risposto così sull'interesse dei Friedkin: "C’è Ranieri che è un grande allenatore". Breve, coinciso, per allontanare le voci basta al momento. Non tanto per cancellare del tutto.