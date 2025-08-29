Roma, Gasperini: "Sancho? Non dobbiamo pregare nessuno". E su Dybala...

TUTTOmercatoWEB.com

Giorno di vigilia di Pisa - Roma. Per l'occasione, il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa parlando della partita e non solo. L'ex Atalanta, infatti, si è espresso anche sul mercato e su alcuni singoli della squadra, tra cui il ruolo di Paulo Dybala. Di seguito le sue parole.

"Sancho? Sapete tutto, non so quali sono i margini ora. Non dobbiamo pregare nessuno mai: vale per tutti, Sancho è una possibilità ma noi siamo una possibilità per lui. Se non la pensa così, starà dov'è. Dybala? Penso che c'è la Roma, poi Dybala può essere un valore aggiunto in ottime condizioni. Nessun giocatore può essere spiazzante per la squadra, la Roma deve avere identità e forza a prescindere dal singolo".

